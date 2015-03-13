Жером Кизеветтер
№42
Нападающий
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Команда
Гражданство
США
Дата рождения
9 февр. 1993 (28) лет
Рост
182
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.03.2015 13 марта 2015 пт 22:30
Байер
4 : 0
Штутгарт
13.03.2015 13 марта 2015 пт 22:30
минуты: 46' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Байер
4
Штутгарт
0
минуты: 46' - 90' / Германия. Бундеслига, 25 тур
06.03.2015 06 марта 2015 пт 22:30
Штутгарт
0 : 0
Герта
06.03.2015 06 марта 2015 пт 22:30
минуты: 81' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Штутгарт
0
Герта
0
минуты: 81' - 90' / Германия. Бундеслига, 24 тур