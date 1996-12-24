Александр Шубин
№16
Вратарь
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Команда
Урал
Гражданство
Россия
Дата рождения
27 дек. 1996 (24) года
Рост
187
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 19:00
Ахмат
5 : 2
Урал
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Ахмат
5
Урал
2
был в запасе
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 12:00
Томь
1 : 1
Урал
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 12:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Томь
1
Урал
1
был в запасе
25.09.2016 25 сент. 2016 вс 12:00
Оренбург
0 : 1
Урал
25.09.2016 25 сент. 2016 вс 12:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Оренбург
0
Урал
1
был в запасе
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 16:30
Урал
0 : 1
Анжи
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Урал
0
Анжи
1
был в запасе
12.09.2016 12 сент. 2016 пн 19:30
Рубин
3 : 1
Урал
12.09.2016 12 сент. 2016 пн 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Рубин
3
Урал
1
был в запасе
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 15:30
Амкар
1 : 0
Урал
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 15:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Амкар
1
Урал
0
был в запасе
13.08.2016 13 авг. 2016 сб 15:30
Урал
0 : 1
ЦСКА
13.08.2016 13 авг. 2016 сб 15:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Урал
0
ЦСКА
1
был в запасе
07.08.2016 07 авг. 2016 вс 21:30
Ростов
0 : 0
Урал
07.08.2016 07 авг. 2016 вс 21:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Ростов
0
Урал
0
был в запасе
31.07.2016 31 июля 2016 вс 15:30
Урал
2 : 0
Уфа
31.07.2016 31 июля 2016 вс 15:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Урал
2
Уфа
0
был в запасе