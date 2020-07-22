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Аблае Мбенг
№17
Нападающий
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Команда
Ахмат
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
19 мая 1992 (29) лет
Рост
187
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
франция. кубок
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
22.07.2020
22 июля 2020
ср
19:00
Краснодар
4 : 0
Ахмат
22.07.2020
22 июля 2020
ср
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Краснодар
4
Ахмат
0
был в запасе
15.07.2020
15 июля 2020
ср
18:00
Спартак
3 : 0
Ахмат
15.07.2020
15 июля 2020
ср
18:00
минуты: 82' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Спартак
3
Ахмат
0
минуты: 82' - 90' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
11.07.2020
11 июля 2020
сб
18:30
Ахмат
1 : 1
Зенит
11.07.2020
11 июля 2020
сб
18:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ахмат
1
Зенит
1
был в запасе
26.06.2020
26 июня 2020
пт
18:00
Ахмат
1 : 1
Сочи
26.06.2020
26 июня 2020
пт
18:00
минуты: 87' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ахмат
1
Сочи
1
минуты: 87' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
19.06.2020
19 июня 2020
пт
18:00
Крылья Советов
2 : 4
Ахмат
19.06.2020
19 июня 2020
пт
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Крылья Советов
2
Ахмат
4
был в запасе
13.03.2020
13 марта 2020
пт
19:30
Ахмат
2 : 3
Динамо
13.03.2020
13 марта 2020
пт
19:30
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Ахмат
2
Динамо
3
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
08.03.2020
08 марта 2020
вс
19:00
Локомотив
1 : 0
Ахмат
08.03.2020
08 марта 2020
вс
19:00
минуты: 87' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Локомотив
1
Ахмат
0
минуты: 87' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
19:00
Ахмат
1 : 1
Ростов
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
19:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Ахмат
1
Ростов
1
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
19:00
Ахмат
0 : 1
Уфа
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
19:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ахмат
0
Уфа
1
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
19:00
Ахмат
1 : 1
Рубин
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ахмат
1
Рубин
1
был в запасе
08.11.2019
08 нояб. 2019
пт
19:30
Ахмат
0 : 0
Урал
08.11.2019
08 нояб. 2019
пт
19:30
минуты: 71' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ахмат
0
Урал
0
минуты: 71' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
14:00
Динамо
1 : 1
Ахмат
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1
Ахмат
1
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
Ахмат
1 : 1
Арсенал
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1
Арсенал
1
был в запасе
18.10.2019
18 окт. 2019
пт
19:30
Ахмат
0 : 2
Локомотив
18.10.2019
18 окт. 2019
пт
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ахмат
0
Локомотив
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
11:30
Уфа
0 : 1
Ахмат
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
11:30
минуты: 64' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Уфа
0
Ахмат
1
минуты: 64' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
30.09.2019
30 сент. 2019
пн
19:30
Сочи
2 : 0
Ахмат
30.09.2019
30 сент. 2019
пн
19:30
минуты: 58' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Сочи
2
Ахмат
0
минуты: 58' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
16:30
ЦСКА
3 : 0
Ахмат
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
16:30
минуты: 69' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
ЦСКА
3
Ахмат
0
минуты: 69' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
21:30
Ахмат
1 : 3
Спартак
75'
76'
78'
75'
76'
78'
75'
76'
78'
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
21:30
75'
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Ахмат
1
Спартак
3
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
29.07.2019
29 июля 2019
пн
20:00
Рубин
1 : 0
Ахмат
29.07.2019
29 июля 2019
пн
20:00
минуты: 1' - 72'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Рубин
1
Ахмат
0
минуты: 1' - 72' / Россия. Премьер-лига, 3 тур
21.07.2019
21 июля 2019
вс
14:00
Урал
3 : 0
Ахмат
21.07.2019
21 июля 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 75'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Урал
3
Ахмат
0
минуты: 1' - 75' / Россия. Премьер-лига, 2 тур
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