Артем Беседин
№21
Нападающий
Подписаться
Команда
Динамо
Гражданство
Украина
Дата рождения
31 марта 1996 (25) лет
Рост
185
Вес
76
Получил дисквалификацию за допинг на год. Как настраивался выйти после: «Главное, когда я выйду на поле первый раз после дисквалификации, не получить красную, и не уйти через 5 минут после выхода».
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.03.2021 18 марта 2021 чт 23:00
Вильярреал
2 : 0
Динамо
18.03.2021 18 марта 2021 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Вильярреал
2
Динамо
0
был в запасе
11.03.2021 11 марта 2021 чт 20:55
Динамо
0 : 2
Вильярреал
11.03.2021 11 марта 2021 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Динамо
0
Вильярреал
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 23:00
Брюгге
0 : 1
Динамо
49'
49'
49'
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Брюгге
0
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 18:00
Динамо
1 : 1
Брюгге
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 18:00
минуты: 1' - 81'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Динамо
1
Брюгге
1
минуты: 1' - 81' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала