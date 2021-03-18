Артем Беседин №21 Нападающий Подписаться

Команда Динамо

Гражданство Украина

Дата рождения 31 марта 1996 (25) лет

Рост 185

Вес 76

Получил дисквалификацию за допинг на год. Как настраивался выйти после: «Главное, когда я выйду на поле первый раз после дисквалификации, не получить красную, и не уйти через 5 минут после выхода».