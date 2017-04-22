Джастин Эйлерс
№17
Полузащитник
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Команда
Шпортфройнде
Гражданство
Германия
Дата рождения
13 июня 1988 (32) года
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 16:30
Ингольштадт
2 : 4
Вердер
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Ингольштадт
2
Вердер
4
был в запасе
07.04.2017 07 апр. 2017 пт 21:30
Айнтрахт
2 : 2
Вердер
07.04.2017 07 апр. 2017 пт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Айнтрахт
2
Вердер
2
был в запасе