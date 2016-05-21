Гильермо Котуньо
№21
Защитник
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Команда
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
17 марта 1995 (26) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.05.2016 21 мая 2016 сб 13:30
Рубин
0 : 1
ЦСКА
41'
41'
41'
21.05.2016 21 мая 2016 сб 13:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Рубин
0
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
15.05.2016 15 мая 2016 вс 14:30
Крылья Советов
1 : 1
Рубин
15.05.2016 15 мая 2016 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Крылья Советов
1
Рубин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
11.05.2016 11 мая 2016 ср 19:00
Рубин
1 : 2
Анжи
11.05.2016 11 мая 2016 ср 19:00
минуты: 1' - 83'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Рубин
1
Анжи
2
минуты: 1' - 83' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
07.05.2016 07 мая 2016 сб 19:30
Рубин
1 : 1
Краснодар
07.05.2016 07 мая 2016 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Рубин
1
Краснодар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
01.05.2016 01 мая 2016 вс 12:00
Уфа
1 : 1
Рубин
01.05.2016 01 мая 2016 вс 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Уфа
1
Рубин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
23.04.2016 23 апр. 2016 сб 19:30
Рубин
0 : 1
Ахмат
23.04.2016 23 апр. 2016 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Рубин
0
Ахмат
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
18.04.2016 18 апр. 2016 пн 17:00
Урал
0 : 1
Рубин
18.04.2016 18 апр. 2016 пн 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Урал
0
Рубин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
09.04.2016 09 апр. 2016 сб 19:30
Рубин
4 : 1
Динамо
09.04.2016 09 апр. 2016 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Рубин
4
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
20.03.2016 20 марта 2016 вс 17:00
Рубин
1 : 1
Мордовия
20.03.2016 20 марта 2016 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Рубин
1
Мордовия
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
13.03.2016 13 марта 2016 вс 19:30
Зенит
4 : 2
Рубин
13.03.2016 13 марта 2016 вс 19:30
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Зенит
4
Рубин
2
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
05.03.2016 05 марта 2016 сб 17:00
Рубин
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
05.03.2016 05 марта 2016 сб 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Рубин
1
Кубань (ЛФЛ)
0
был в запасе
04.12.2015 04 дек. 2015 пт 19:00
Ростов
1 : 0
Рубин
04.12.2015 04 дек. 2015 пт 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ростов
1
Рубин
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
30.11.2015 30 нояб. 2015 пн 19:15
Рубин
2 : 2
Спартак
30.11.2015 30 нояб. 2015 пн 19:15
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Рубин
2
Спартак
2
был в запасе
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 12:00
Амкар
1 : 2
Рубин
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 12:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Амкар
1
Рубин
2
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 14:30
Рубин
2 : 0
Крылья Советов
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 14:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
2
Крылья Советов
0
был в запасе
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 16:30
Анжи
1 : 2
Рубин
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Анжи
1
Рубин
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 16:30
Краснодар
2 : 1
Рубин
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Краснодар
2
Рубин
1
был в запасе
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 19:00
Рубин
3 : 1
Уфа
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 19:00
минуты: 84' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
3
Уфа
1
минуты: 84' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 16:00
Ахмат
2 : 1
Рубин
81'
81'
81'
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ахмат
2
Рубин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
27.09.2015 27 сент. 2015 вс 19:00
Рубин
1 : 2
Урал
27.09.2015 27 сент. 2015 вс 19:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Рубин
1
Урал
2
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 10 тур