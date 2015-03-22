Риккардо Гайола
№28
Полузащитник
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Команда
Чезена
Гражданство
Италия
Дата рождения
1 апр. 1996 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.03.2015 22 марта 2015 вс 22:45
Чезена
0 : 1
Рома
22.03.2015 22 марта 2015 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Чезена
0
Рома
1
был в запасе
15.03.2015 15 марта 2015 вс 22:45
Интер
1 : 1
Чезена
15.03.2015 15 марта 2015 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Интер
1
Чезена
1
был в запасе
01.03.2015 01 марта 2015 вс 17:00
Чезена
1 : 0
Удинезе
01.03.2015 01 марта 2015 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Чезена
1
Удинезе
0
был в запасе