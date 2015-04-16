Янник Ройтен
№57
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
9 мая 1995 (26) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.04.2015 16 апр. 2015 чт 22:05
Брюгге
0 : 0
Днепр
16.04.2015 16 апр. 2015 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Брюгге
0
Днепр
0
был в запасе
12.03.2015 12 марта 2015 чт 21:00
Брюгге
2 : 1
Бешикташ
12.03.2015 12 марта 2015 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Брюгге
2
Бешикташ
1
был в запасе
26.02.2015 26 февр. 2015 чт 23:05
Брюгге
3 : 0
Ольборг
26.02.2015 26 февр. 2015 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Брюгге
3
Ольборг
0
был в запасе