Такуми Минамино
№19
Полузащитник
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Команда
Саутгемптон
Гражданство
Япония
Дата рождения
16 янв. 1995 (26) лет
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
Вест Хэм
3 : 0
Саутгемптон
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
минуты: 1' - 62'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Вест Хэм
3
Саутгемптон
0
минуты: 1' - 62' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
18.05.2021 18 мая 2021 вт 20:00
Саутгемптон
0 : 2
Лидс
18.05.2021 18 мая 2021 вт 20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Саутгемптон
0
Лидс
2
был в запасе
15.05.2021 15 мая 2021 сб 17:00
Саутгемптон
3 : 1
Фулхэм
15.05.2021 15 мая 2021 сб 17:00
минуты: 1' - 76'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Саутгемптон
3
Фулхэм
1
минуты: 1' - 76' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
11.05.2021 11 мая 2021 вт 22:15
Саутгемптон
3 : 1
Кристал Пэлас
11.05.2021 11 мая 2021 вт 22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Саутгемптон
3
Кристал Пэлас
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
30.04.2021 30 апр. 2021 пт 22:00
Саутгемптон
1 : 1
Лестер Сити
50'
50'
50'
30.04.2021 30 апр. 2021 пт 22:00
минуты: 1' - 76'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Саутгемптон
1
Лестер Сити
1
минуты: 1' - 76' / Англия. Премьер-лига, 34 тур
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 20:00
Тоттенхэм
2 : 1
Саутгемптон
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Тоттенхэм
2
Саутгемптон
1
был в запасе
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 20:00
Вест Бромвич
3 : 0
Саутгемптон
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Вест Бромвич
3
Саутгемптон
0
был в запасе
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 14:00
Саутгемптон
3 : 2
Бернли
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 14:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Саутгемптон
3
Бернли
2
был в запасе
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
Саутгемптон
1 : 2
Брайтон & Хов
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 65'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Саутгемптон
1
Брайтон & Хов
2
минуты: 1' - 65' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
10.03.2021 10 марта 2021 ср 21:00
Манчестер Сити
5 : 2
Саутгемптон
10.03.2021 10 марта 2021 ср 21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Манчестер Сити
5
Саутгемптон
2
был в запасе
06.03.2021 06 марта 2021 сб 18:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 2
Саутгемптон
06.03.2021 06 марта 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 88'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Саутгемптон
2
минуты: 1' - 88' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
23.02.2021 23 февр. 2021 вт 21:00
Лидс
3 : 0
Саутгемптон
23.02.2021 23 февр. 2021 вт 21:00
минуты: 58' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Лидс
3
Саутгемптон
0
минуты: 58' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 15:30
Саутгемптон
1 : 1
Челси
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Саутгемптон
1
Челси
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 15:00
Саутгемптон
1 : 2
Вулверхэмптон
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 62'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Саутгемптон
1
Вулверхэмптон
2
минуты: 1' - 62' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 18:00
Ньюкасл Юнайтед
3 : 2
Саутгемптон
30'
30'
30'
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 18:00
30'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Ньюкасл Юнайтед
3
Саутгемптон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 19:30
Вест Хэм
1 : 3
Ливерпуль
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Вест Хэм
1
Ливерпуль
3
был в запасе
28.01.2021 28 янв. 2021 чт 23:00
Тоттенхэм
1 : 3
Ливерпуль
28.01.2021 28 янв. 2021 чт 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Тоттенхэм
1
Ливерпуль
3
был в запасе
21.01.2021 21 янв. 2021 чт 23:00
Ливерпуль
0 : 1
Бернли
21.01.2021 21 янв. 2021 чт 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Ливерпуль
0
Бернли
1
был в запасе
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 19:30
Ливерпуль
0 : 0
Манчестер Юнайтед
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Ливерпуль
0
Манчестер Юнайтед
0
был в запасе
04.01.2021 04 янв. 2021 пн 23:00
Саутгемптон
1 : 0
Ливерпуль
04.01.2021 04 янв. 2021 пн 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Саутгемптон
1
Ливерпуль
0
был в запасе