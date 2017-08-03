Йорди де Вейс
№30
Защитник
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Команда
Куинз Парк Рейнджерс
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
8 янв. 1995 (26) лет
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.08.2017 03 авг. 2017 чт 21:45
Осиек
1 : 0
ПСВ
03.08.2017 03 авг. 2017 чт 21:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Осиек
1
ПСВ
0
был в запасе
27.07.2017 27 июля 2017 чт 20:00
ПСВ
0 : 1
Осиек
27.07.2017 27 июля 2017 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
ПСВ
0
Осиек
1
был в запасе