Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Игорь Акинфеев
Лионель Месси
Ибраима Конате
Луис Суарес
Эдинсон Кавани
Роберт Левандовски
Неймар Да Силва
Квинси Промес
Карим Бензема
Александр Головин
Испания
Россия
Франция
Нидерланды
Дания
Польша
Португалия
Словакия
Италия
Германия
Хорватия
Интер
Ювентус
Вильярреал
Манчестер Сити
Спартак
Крылья Советов
Зенит
Челси
Ахмат
Лилль
Локомотив
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Лига чемпионов
Зинедин Зидан
Интер
РПЛ
Евро-2020
Испания
Лига Европы
Россия
Ювентус
Криштиану Роналду
Игорь Акинфеев
Вильярреал
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Алмами Туре
№18
Защитник
Подписаться
Команда
Айнтрахт
Гражданство
Мали
Дата рождения
28 апр. 1996 (25) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
франция. лига 1
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
22.05.2021
22 мая 2021
сб
16:30
Айнтрахт
3 : 1
Фрайбург
87'
87'
87'
22.05.2021
22 мая 2021
сб
16:30
87'
минуты: 81' - 90'
Германия. Бундеслига, 34 тур
Айнтрахт
3
Фрайбург
1
минуты: 81' - 90' / Германия. Бундеслига, 34 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
17:30
Айнтрахт
1 : 1
Штутгарт
06.03.2021
06 марта 2021
сб
17:30
минуты: 71' - 82'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Айнтрахт
1
Штутгарт
1
минуты: 71' - 82' / Германия. Бундеслига, 24 тур
26.02.2021
26 февр. 2021
пт
22:30
Вердер
2 : 1
Айнтрахт
26.02.2021
26 февр. 2021
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Вердер
2
Айнтрахт
1
был в запасе
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
17:30
Айнтрахт
2 : 1
Бавария
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Айнтрахт
2
Бавария
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 22 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:30
Айнтрахт
2 : 0
Кельн
75'
75'
75'
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:30
минуты: 71' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
2
Кельн
0
минуты: 71' - 90' / Германия. Бундеслига, 21 тур
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:30
Хоффенхайм
1 : 3
Айнтрахт
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:30
минуты: 84' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Хоффенхайм
1
Айнтрахт
3
минуты: 84' - 90' / Германия. Бундеслига, 20 тур
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
17:30
Айнтрахт
3 : 1
Герта
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
17:30
минуты: 62' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Айнтрахт
3
Герта
1
минуты: 62' - 90' / Германия. Бундеслига, 19 тур
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
17:30
Арминия
1 : 5
Айнтрахт
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
17:30
минуты: 72' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Арминия
1
Айнтрахт
5
минуты: 72' - 90' / Германия. Бундеслига, 18 тур
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
22:30
Фрайбург
2 : 2
Айнтрахт
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
22:30
минуты: 1' - 80'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Фрайбург
2
Айнтрахт
2
минуты: 1' - 80' / Германия. Бундеслига, 17 тур
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
20:00
Айнтрахт
3 : 1
Шальке-04
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
20:00
минуты: 79' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Айнтрахт
3
Шальке-04
1
минуты: 79' - 90' / Германия. Бундеслига, 16 тур
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
17:30
Майнц
0 : 2
Айнтрахт
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
17:30
минуты: 87' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Майнц
0
Айнтрахт
2
минуты: 87' - 90' / Германия. Бундеслига, 15 тур
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
17:30
Айнтрахт
2 : 1
Байер
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
17:30
минуты: 87' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Айнтрахт
2
Байер
1
минуты: 87' - 90' / Германия. Бундеслига, 14 тур
11.12.2020
11 дек. 2020
пт
22:30
Вольфсбург
2 : 1
Айнтрахт
11.12.2020
11 дек. 2020
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсбург
2
Айнтрахт
1
был в запасе
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
17:30
Унион
3 : 3
Айнтрахт
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Унион
3
Айнтрахт
3
был в запасе
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
20:30
Айнтрахт
1 : 1
РБ Лейпциг
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
1
РБ Лейпциг
1
был в запасе
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
17:30
Штутгарт
2 : 2
Айнтрахт
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 46'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2
Айнтрахт
2
минуты: 1' - 46' / Германия. Бундеслига, 7 тур
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
17:30
Айнтрахт
1 : 1
Вердер
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 60'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1
Вердер
1
минуты: 1' - 60' / Германия. Бундеслига, 6 тур
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
16:30
Бавария
5 : 0
Айнтрахт
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 71'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Бавария
5
Айнтрахт
0
минуты: 1' - 71' / Германия. Бундеслига, 5 тур
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
16:30
Кельн
1 : 1
Айнтрахт
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Кельн
1
Айнтрахт
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 4 тур
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
16:30
Айнтрахт
2 : 1
Хоффенхайм
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Айнтрахт
2
Хоффенхайм
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 3 тур
Показать все игры