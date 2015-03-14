Свен Менде
№28
Полузащитник
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Команда
Гамбург
Гражданство
Германия
Дата рождения
18 янв. 1994 (27) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.03.2015 14 марта 2015 сб 17:30
Хоффенхайм
3 : 0
Гамбург
14.03.2015 14 марта 2015 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Хоффенхайм
3
Гамбург
0
был в запасе
28.02.2015 28 февр. 2015 сб 20:30
Айнтрахт
2 : 1
Гамбург
28.02.2015 28 февр. 2015 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Айнтрахт
2
Гамбург
1
был в запасе
22.02.2015 22 февр. 2015 вс 17:30
Гамбург
1 : 1
Боруссия
22.02.2015 22 февр. 2015 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Гамбург
1
Боруссия
1
был в запасе