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Никола Даль Монте
№23
Нападающий
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Команда
Лугано
Гражданство
Италия
Дата рождения
13 сент. 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
италия. серия а
Сезон:
2019/2020
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
Динамо
1 : 1
Лугано
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Динамо
1
Лугано
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
Лугано
0 : 1
Копенгаген
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Лугано
0
Копенгаген
1
был в запасе
07.11.2019
07 нояб. 2019
чт
20:55
Лугано
0 : 0
Мальме
07.11.2019
07 нояб. 2019
чт
20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Лугано
0
Мальме
0
был в запасе
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
Мальме
2 : 1
Лугано
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Мальме
2
Лугано
1
был в запасе
03.10.2019
03 окт. 2019
чт
22:00
Лугано
0 : 0
Динамо
03.10.2019
03 окт. 2019
чт
22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Лугано
0
Динамо
0
был в запасе
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
Копенгаген
1 : 0
Лугано
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Копенгаген
1
Лугано
0
был в запасе