Фелипе Пирес
№97
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
18 апр. 1995 (26) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.09.2018 25 сент. 2018 вт 21:30
Ганновер-96
1 : 3
Хоффенхайм
25.09.2018 25 сент. 2018 вт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Ганновер-96
1
Хоффенхайм
3
был в запасе
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 16:30
Фортуна
2 : 1
Хоффенхайм
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Фортуна
2
Хоффенхайм
1
был в запасе