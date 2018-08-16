Аркадиуш Маляж
№34
Вратарь
Подписаться
Команда
Легия
Гражданство
Польша
Дата рождения
19 июня 1980 (40) лет
Рост
190
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 21:00
Дюделанж
2 : 2
Легия
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Дюделанж
2
Легия
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
09.08.2018 09 авг. 2018 чт 22:00
Легия
1 : 2
Дюделанж
09.08.2018 09 авг. 2018 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Легия
1
Дюделанж
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд