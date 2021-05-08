Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Игорь Акинфеев
Лионель Месси
Ибраима Конате
Луис Суарес
Эдинсон Кавани
Неймар Да Силва
Роберт Левандовски
Квинси Промес
Карим Бензема
Александр Головин
Испания
Россия
Франция
Нидерланды
Дания
Польша
Португалия
Словакия
Германия
Италия
Хорватия
Интер
Ювентус
Вильярреал
Манчестер Сити
Спартак
Крылья Советов
Зенит
Челси
Ахмат
Лилль
Локомотив
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Лига чемпионов
Зинедин Зидан
Интер
РПЛ
Евро-2020
Испания
Лига Европы
Россия
Ювентус
Криштиану Роналду
Игорь Акинфеев
Вильярреал
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Дэйли Синкгравен
№22
Защитник
Подписаться
Команда
Байер
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
4 июля 1995 (25) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
германия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2020/2021
2019/2020
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:30
Вердер
0 : 0
Байер
27'
27'
27'
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:30
минуты: 1' - 46'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Вердер
0
Байер
0
минуты: 1' - 46' / Германия. Бундеслига, 32 тур
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
19:30
Байер
3 : 1
Айнтрахт
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Байер
3
Айнтрахт
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 31 тур
20.04.2021
20 апр. 2021
вт
21:30
Бавария
2 : 0
Байер
20.04.2021
20 апр. 2021
вт
21:30
минуты: 1' - 83'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Бавария
2
Байер
0
минуты: 1' - 83' / Германия. Бундеслига, 30 тур
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
19:30
Байер
3 : 0
Кельн
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
19:30
минуты: 57' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Байер
3
Кельн
0
минуты: 57' - 90' / Германия. Бундеслига, 29 тур
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
21:30
Хоффенхайм
0 : 0
Байер
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Хоффенхайм
0
Байер
0
был в запасе
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
20:00
Байер
1 : 2
Фрайбург
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Байер
1
Фрайбург
2
был в запасе
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
15:30
Аугсбург
1 : 1
Байер
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
15:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Аугсбург
1
Байер
1
был в запасе
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
17:30
Байер
2 : 2
Майнц
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Байер
2
Майнц
2
был в запасе
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
17:30
Байер
5 : 2
Штутгарт
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Байер
5
Штутгарт
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 20 тур
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
20:30
РБ Лейпциг
1 : 0
Байер
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
20:30
минуты: 1' - 59'
Германия. Бундеслига, 19 тур
РБ Лейпциг
1
Байер
0
минуты: 1' - 59' / Германия. Бундеслига, 19 тур
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
17:30
Байер
0 : 1
Вольфсбург
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Байер
0
Вольфсбург
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 18 тур
19.01.2021
19 янв. 2021
вт
22:30
Байер
2 : 1
Боруссия
19.01.2021
19 янв. 2021
вт
22:30
минуты: 60' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Байер
2
Боруссия
1
минуты: 60' - 90' / Германия. Бундеслига, 17 тур
15.01.2021
15 янв. 2021
пт
22:30
Унион
1 : 0
Байер
15.01.2021
15 янв. 2021
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Унион
1
Байер
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 16 тур
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
17:30
Байер
1 : 1
Вердер
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
17:30
минуты: 1' - 61'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Байер
1
Вердер
1
минуты: 1' - 61' / Германия. Бундеслига, 15 тур
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
20:30
Байер
1 : 2
Бавария
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Байер
1
Бавария
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 13 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:30
Кельн
0 : 4
Байер
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:30
минуты: 78' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Кельн
0
Байер
4
минуты: 78' - 90' / Германия. Бундеслига, 12 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
20:00
Байер
4 : 1
Хоффенхайм
35'
35'
35'
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 65'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Байер
4
Хоффенхайм
1
минуты: 1' - 65' / Германия. Бундеслига, 11 тур
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
20:00
Шальке-04
0 : 3
Байер
71'
71'
71'
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0
Байер
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 10 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
17:30
Байер
0 : 0
Герта
80'
80'
80'
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Байер
0
Герта
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 9 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
17:30
Арминия
1 : 2
Байер
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Арминия
1
Байер
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 8 тур
Показать все игры