Таульянт Сулейманов
№11
Полузащитник
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Команда
Тирана
Гражданство
Албания
Дата рождения
15 нояб. 1996 (24) года
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 20:55
Янг Бойз
2 : 1
ЧФР Клуж
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Янг Бойз
2
ЧФР Клуж
1
был в запасе