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Коронавирус
Эжидио (Жуниор де Араужо)
№6
Защитник
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Команда
Днепр
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
16 июня 1986 (34) года
Рост
177
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
Сезон:
2014/2015
19.03.2015
19 марта 2015
чт
23:05
Аякс
2 : 1
Днепр
19.03.2015
19 марта 2015
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Аякс
2
Днепр
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
12.03.2015
12 марта 2015
чт
21:00
Днепр
1 : 0
Аякс
12.03.2015
12 марта 2015
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Днепр
1
Аякс
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
26.02.2015
26 февр. 2015
чт
23:05
Олимпиакос
2 : 2
Днепр
26.02.2015
26 февр. 2015
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Олимпиакос
2
Днепр
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
19.02.2015
19 февр. 2015
чт
21:00
Днепр
2 : 0
Олимпиакос
19.02.2015
19 февр. 2015
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Днепр
2
Олимпиакос
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала