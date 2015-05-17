Cерхио Маркос
№26
Полузащитник
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Команда
Вильярреал
Гражданство
Испания
Дата рождения
3 февр. 1992 (29) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.05.2015 17 мая 2015 вс 20:00
Вильярреал
2 : 1
Малага
17.05.2015 17 мая 2015 вс 20:00
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Вильярреал
2
Малага
1
был в запасе
10.05.2015 10 мая 2015 вс 18:00
Вильярреал
1 : 0
Эльче
10.05.2015 10 мая 2015 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Вильярреал
1
Эльче
0
был в запасе
02.05.2015 02 мая 2015 сб 23:00
Депортиво
1 : 1
Вильярреал
02.05.2015 02 мая 2015 сб 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Депортиво
1
Вильярреал
1
был в запасе
29.04.2015 29 апр. 2015 ср 23:00
Вильярреал
0 : 1
Атлетико
29.04.2015 29 апр. 2015 ср 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Вильярреал
0
Атлетико
1
был в запасе
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 23:00
Реал Сосьедад
0 : 0
Вильярреал
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Реал Сосьедад
0
Вильярреал
0
был в запасе
09.04.2015 09 апр. 2015 чт 23:00
Вильярреал
0 : 3
Эспаньол
09.04.2015 09 апр. 2015 чт 23:00
минуты: 59' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Вильярреал
0
Эспаньол
3
минуты: 59' - 90' / Испания. Примера, 30 тур
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 18:00
Валенсия
0 : 0
Вильярреал
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Валенсия
0
Вильярреал
0
был в запасе
22.03.2015 22 марта 2015 вс 19:00
Вильярреал
0 : 2
Севилья
22.03.2015 22 марта 2015 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Вильярреал
0
Севилья
2
был в запасе
15.03.2015 15 марта 2015 вс 14:00
Альмерия
0 : 0
Вильярреал
15.03.2015 15 марта 2015 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Альмерия
0
Вильярреал
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
08.03.2015 08 марта 2015 вс 21:00
Вильярреал
4 : 1
Сельта
08.03.2015 08 марта 2015 вс 21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Вильярреал
4
Сельта
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
01.03.2015 01 марта 2015 вс 23:00
Реал
1 : 1
Вильярреал
01.03.2015 01 марта 2015 вс 23:00
минуты: 1' - 67'
Испания. Примера, 25 тур
Реал
1
Вильярреал
1
минуты: 1' - 67' / Испания. Примера, 25 тур
22.02.2015 22 февр. 2015 вс 21:00
Вильярреал
1 : 0
Эйбар
22.02.2015 22 февр. 2015 вс 21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Вильярреал
1
Эйбар
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
15.02.2015 15 февр. 2015 вс 21:00
Райо Вальекано
2 : 0
Вильярреал
15.02.2015 15 февр. 2015 вс 21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Райо Вальекано
2
Вильярреал
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 23 тур