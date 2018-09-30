Флориан Кат
№38
Полузащитник
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Команда
Фрайбург
Гражданство
Германия
Дата рождения
21 окт. 1994 (26) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 19:00
Аугсбург
4 : 1
Фрайбург
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 19:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Аугсбург
4
Фрайбург
1
был в запасе
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 16:30
Хоффенхайм
3 : 1
Фрайбург
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Хоффенхайм
3
Фрайбург
1
был в запасе
25.08.2018 25 авг. 2018 сб 16:30
Фрайбург
0 : 2
Айнтрахт
25.08.2018 25 авг. 2018 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Фрайбург
0
Айнтрахт
2
был в запасе