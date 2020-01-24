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Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Джордан Хагилл
№11
Нападающий
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Команда
Норвич Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
4 июня 1992 (28) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
23:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
Шеффилд Уэнсдэй
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Куинз Парк Рейнджерс
1
Шеффилд Уэнсдэй
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
17:01
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 1
Суонси
45', 21'
45', 21'
45', 21'
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
17:01
45', 21'
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Куинз Парк Рейнджерс
5
Суонси
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала