Бен Дэвис
№28
Защитник
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Команда
Ливерпуль
Гражданство
Англия
Дата рождения
11 авг. 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.04.2021 19 апр. 2021 пн 22:00
Лидс
1 : 1
Ливерпуль
19.04.2021 19 апр. 2021 пн 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Лидс
1
Ливерпуль
1
был в запасе
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 17:00
Ливерпуль
2 : 1
Астон Вилла
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Ливерпуль
2
Астон Вилла
1
был в запасе
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 20:30
Ливерпуль
0 : 2
Эвертон
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Ливерпуль
0
Эвертон
2
был в запасе
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:15
Ливерпуль
0 : 1
Брайтон & Хов
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Ливерпуль
0
Брайтон & Хов
1
был в запасе