Коннор Рипли
№1
Вратарь
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Команда
Мазервелл
Гражданство
Англия
Дата рождения
13 февр. 1993 (28) лет
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.02.2015 15 февр. 2015 вс 19:00
Арсенал
2 : 0
Мидлсбро
15.02.2015 15 февр. 2015 вс 19:00
был в запасе
Англия. Кубок, 5 раунд
Арсенал
2
Мидлсбро
0
был в запасе