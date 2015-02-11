Джейк Флэнниган
№34
Полузащитник
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Команда
Саутгемптон
Гражданство
Англия
Дата рождения
2 февр. 1996 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.02.2015 11 февр. 2015 ср 22:45
Саутгемптон
0 : 0
Вест Хэм
11.02.2015 11 февр. 2015 ср 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Саутгемптон
0
Вест Хэм
0
был в запасе