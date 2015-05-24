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Данило Ортис
№21
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Команда
Гражданство
Парагвай
Дата рождения
28 мая 1992 (29) лет
Рост
182
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2014/2015
24.05.2015
24 мая 2015
вс
16:00
Палермо
2 : 3
Фиорентина
24.05.2015
24 мая 2015
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Палермо
2
Фиорентина
3
был в запасе
10.05.2015
10 мая 2015
вс
16:00
Палермо
2 : 3
Аталанта
10.05.2015
10 мая 2015
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Палермо
2
Аталанта
3
был в запасе
02.05.2015
02 мая 2015
сб
21:45
Сассуоло
0 : 0
Палермо
02.05.2015
02 мая 2015
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Сассуоло
0
Палермо
0
был в запасе
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
21:45
Палермо
2 : 2
Торино
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Палермо
2
Торино
2
был в запасе
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
16:00
Парма
1 : 0
Палермо
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Парма
1
Палермо
0
был в запасе
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
16:00
Палермо
2 : 1
Дженоа
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Палермо
2
Дженоа
1
был в запасе
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
16:00
Удинезе
1 : 3
Палермо
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Удинезе
1
Палермо
3
был в запасе
14.03.2015
14 марта 2015
сб
20:00
Палермо
0 : 1
Ювентус
14.03.2015
14 марта 2015
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Палермо
0
Ювентус
1
был в запасе
08.03.2015
08 марта 2015
вс
14:30
Чезена
0 : 0
Палермо
08.03.2015
08 марта 2015
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Чезена
0
Палермо
0
был в запасе
01.03.2015
01 марта 2015
вс
17:00
Палермо
0 : 0
Эмполи
01.03.2015
01 марта 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Палермо
0
Эмполи
0
был в запасе
22.02.2015
22 февр. 2015
вс
17:00
Лацио
2 : 1
Палермо
22.02.2015
22 февр. 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Лацио
2
Палермо
1
был в запасе
14.02.2015
14 февр. 2015
сб
22:45
Палермо
3 : 1
Наполи
14.02.2015
14 февр. 2015
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Палермо
3
Наполи
1
был в запасе
08.02.2015
08 февр. 2015
вс
22:45
Интер
3 : 0
Палермо
08.02.2015
08 февр. 2015
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Интер
3
Палермо
0
был в запасе