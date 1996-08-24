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Анастасиос Донис
№14
Нападающий
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Команда
Реймс
Гражданство
Греция
Дата рождения
29 авг. 1996 (24) года
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы квалификация
отбор че-2020
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы групповой этап
италия. серия а
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2016/2017
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
Реймс
1 : 0
Брест
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Реймс
1
Брест
0
был в запасе
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
17:00
Ланс
4 : 4
Реймс
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
4
Реймс
4
был в запасе
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
17:00
Реймс
2 : 1
Страсбур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Реймс
2
Страсбур
1
был в запасе
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
18:00
Реймс
1 : 3
Лорьян
90'
90'
90'
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
18:00
минуты: 81' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Реймс
1
Лорьян
3
минуты: 81' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
16:00
Метц
2 : 1
Реймс
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Метц
2
Реймс
1
был в запасе
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
16:00
Анжер
1 : 0
Реймс
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Анжер
1
Реймс
0
был в запасе
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
14:00
Реймс
0 : 1
Лилль
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
14:00
минуты: 60' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Реймс
0
Лилль
1
минуты: 60' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур