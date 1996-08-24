Анастасиос Донис
№14
Нападающий
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Команда
Реймс
Гражданство
Греция
Дата рождения
29 авг. 1996 (24) года
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:00
Реймс
1 : 0
Брест
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Реймс
1
Брест
0
был в запасе
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 17:00
Ланс
4 : 4
Реймс
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
4
Реймс
4
был в запасе
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 17:00
Реймс
2 : 1
Страсбур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Реймс
2
Страсбур
1
был в запасе
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 18:00
Реймс
1 : 3
Лорьян
90'
90'
90'
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 18:00
минуты: 81' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Реймс
1
Лорьян
3
минуты: 81' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 16:00
Метц
2 : 1
Реймс
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Метц
2
Реймс
1
был в запасе
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 16:00
Анжер
1 : 0
Реймс
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Анжер
1
Реймс
0
был в запасе
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 14:00
Реймс
0 : 1
Лилль
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 14:00
минуты: 60' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Реймс
0
Лилль
1
минуты: 60' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур