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Коронавирус
Стипе Перица
№18
Нападающий
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Команда
Уотфорд
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
7 июля 1995 (25) лет
Рост
192
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
17:00
Удинезе
1 : 1
Фрозиноне
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Удинезе
1
Фрозиноне
1
был в запасе
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
17:00
Фрозиноне
0 : 2
Сассуоло
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Фрозиноне
0
Сассуоло
2
был в запасе
08.12.2018
08 дек. 2018
сб
17:00
Наполи
4 : 0
Фрозиноне
08.12.2018
08 дек. 2018
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Наполи
4
Фрозиноне
0
был в запасе
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
22:30
Интер
3 : 0
Фрозиноне
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
3
Фрозиноне
0
был в запасе
09.11.2018
09 нояб. 2018
пт
22:30
Фрозиноне
1 : 1
Фиорентина
09.11.2018
09 нояб. 2018
пт
22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Фрозиноне
1
Фиорентина
1
был в запасе
05.10.2018
05 окт. 2018
пт
21:30
Торино
3 : 2
Фрозиноне
05.10.2018
05 окт. 2018
пт
21:30
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3
Фрозиноне
2
был в запасе
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
16:00
Фрозиноне
1 : 2
Дженоа
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
1
Дженоа
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
22:00
Рома
4 : 0
Фрозиноне
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
22:00
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Рома
4
Фрозиноне
0
был в запасе
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
21:30
Фрозиноне
0 : 2
Ювентус
29'
29'
29'
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
21:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Фрозиноне
0
Ювентус
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
21:30
Фрозиноне
0 : 5
Сампдория
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
21:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Фрозиноне
0
Сампдория
5
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур
02.09.2018
02 сент. 2018
вс
21:30
Лацио
1 : 0
Фрозиноне
02.09.2018
02 сент. 2018
вс
21:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Лацио
1
Фрозиноне
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур
20.08.2018
20 авг. 2018
пн
21:30
Аталанта
4 : 0
Фрозиноне
31'
31'
31'
20.08.2018
20 авг. 2018
пн
21:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Аталанта
4
Фрозиноне
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур