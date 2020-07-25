Сальвадор Ичасо
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
26 янв. 1992 (29) лет
Рост
187
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.07.2020 25 июля 2020 сб 20:30
Дженоа
0 : 3
Интер
25.07.2020 25 июля 2020 сб 20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Дженоа
0
Интер
3
был в запасе
22.07.2020 22 июля 2020 ср 22:45
Сампдория
1 : 2
Дженоа
22.07.2020 22 июля 2020 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Сампдория
1
Дженоа
2
был в запасе
19.07.2020 19 июля 2020 вс 20:30
Дженоа
2 : 1
Лечче
19.07.2020 19 июля 2020 вс 20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Дженоа
2
Лечче
1
был в запасе
16.07.2020 16 июля 2020 чт 20:30
Торино
3 : 0
Дженоа
16.07.2020 16 июля 2020 чт 20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Торино
3
Дженоа
0
был в запасе
12.07.2020 12 июля 2020 вс 18:15
Дженоа
2 : 0
СПАЛ
12.07.2020 12 июля 2020 вс 18:15
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
2
СПАЛ
0
был в запасе
08.07.2020 08 июля 2020 ср 20:30
Дженоа
1 : 2
Наполи
08.07.2020 08 июля 2020 ср 20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Дженоа
1
Наполи
2
был в запасе
05.07.2020 05 июля 2020 вс 20:30
Удинезе
2 : 2
Дженоа
05.07.2020 05 июля 2020 вс 20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Удинезе
2
Дженоа
2
был в запасе
27.06.2020 27 июня 2020 сб 18:15
Брешиа
2 : 2
Дженоа
27.06.2020 27 июня 2020 сб 18:15
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Брешиа
2
Дженоа
2
был в запасе
23.06.2020 23 июня 2020 вт 22:45
Дженоа
1 : 4
Парма
23.06.2020 23 июня 2020 вт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Дженоа
1
Парма
4
был в запасе
08.03.2020 08 марта 2020 вс 17:00
Милан
1 : 2
Дженоа
08.03.2020 08 марта 2020 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Милан
1
Дженоа
2
был в запасе
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 14:30
Дженоа
2 : 3
Лацио
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Дженоа
2
Лацио
3
был в запасе