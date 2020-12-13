Данило (Барбоса да Силва)
№21
Полузащитник
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Команда
Ницца
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
28 февр. 1996 (25) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 15:00
Ницца
0 : 1
Ренн
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 15:00
минуты: 1' - 63'
Франция. Лига 1, 14 тур
Ницца
0
Ренн
1
минуты: 1' - 63' / Франция. Лига 1, 14 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 19:00
Реймс
0 : 0
Ницца
85'
85'
85'
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Реймс
0
Ницца
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 19:00
Ницца
1 : 3
Дижон
24'
24'
24'
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
1
Дижон
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 19:00
Ницца
1 : 1
Лилль
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Ницца
1
Лилль
1
был в запасе
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 18:00
Сент-Этьен
1 : 3
Ницца
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 18:00
минуты: 83' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
1
Ницца
3
минуты: 83' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур