Хайтам Алеесами
№2
Защитник
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Команда
Ростов
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
31 июля 1991 (29) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
Ростов
1 : 3
Краснодар
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
минуты: 66' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Ростов
1
Краснодар
3
минуты: 66' - 90' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
10.05.2021 10 мая 2021 пн 16:30
Урал
1 : 0
Ростов
84'
84'
84'
10.05.2021 10 мая 2021 пн 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Урал
1
Ростов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:30
Ростов
2 : 0
Тамбов
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:30
минуты: 66' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2
Тамбов
0
минуты: 66' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 16:30
Ростов
1 : 0
Арсенал
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Ростов
1
Арсенал
0
был в запасе
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 19:00
Ростов
2 : 3
Спартак
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ростов
2
Спартак
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
17.03.2021 17 марта 2021 ср 18:00
Ротор
0 : 4
Ростов
17.03.2021 17 марта 2021 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Ротор
0
Ростов
4
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
12.03.2021 12 марта 2021 пт 19:00
Химки
1 : 0
Ростов
12.03.2021 12 марта 2021 пт 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Химки
1
Ростов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 19:00
Ростов
0 : 0
Сочи
06.03.2021 06 марта 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ростов
0
Сочи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 16:30
Зенит
2 : 2
Ростов
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 16:30
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Зенит
2
Ростов
2
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 20:00
Ростов
1 : 3
ЦСКА
70'
70'
70'
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 20:00
минуты: 1' - 78'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ростов
1
ЦСКА
3
минуты: 1' - 78' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 19:00
Ахмат
0 : 1
Ростов
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ахмат
0
Ростов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 19:00
Рубин
0 : 2
Ростов
16'
16'
16'
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 63'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
0
Ростов
2
минуты: 1' - 63' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 16:30
ЦСКА
2 : 0
Ростов
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 16:30
минуты: 82' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
ЦСКА
2
Ростов
0
минуты: 82' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 16:30
Спартак
0 : 1
Ростов
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 16:30
минуты: 83' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Спартак
0
Ростов
1
минуты: 83' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 16:30
Ростов
0 : 2
Химки
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
0
Химки
2
был в запасе