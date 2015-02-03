Бобби-Джо Тэйлор
№27
Полузащитник
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Команда
Кембридж Юнайтед
Гражданство
Англия
Дата рождения
4 февр. 1995 (26) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.02.2015 03 февр. 2015 вт 22:45
Манчестер Юнайтед
3 : 0
Кембридж Юнайтед
03.02.2015 03 февр. 2015 вт 22:45
был в запасе
Англия. Кубок, 4 раунд
Манчестер Юнайтед
3
Кембридж Юнайтед
0
был в запасе