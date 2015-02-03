Джиройд Моррисси
№23
Полузащитник
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Команда
Кембридж Юнайтед
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
17 нояб. 1991 (29) лет
Рост
182
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.02.2015 03 февр. 2015 вт 22:45
Манчестер Юнайтед
3 : 0
Кембридж Юнайтед
03.02.2015 03 февр. 2015 вт 22:45
минуты: 50' - 90'
Англия. Кубок, 4 раунд
Манчестер Юнайтед
3
Кембридж Юнайтед
0
минуты: 50' - 90' / Англия. Кубок, 4 раунд