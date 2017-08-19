Джанфилиппо Феличоли
№14
Полузащитник
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Команда
Венеция
Гражданство
Италия
Дата рождения
30 сент. 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 21:45
Верона
1 : 3
Наполи
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Верона
1
Наполи
3
был в запасе