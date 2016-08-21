Кристофер Айкономидис
№29
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Австралия
Дата рождения
4 мая 1995 (26) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 21:45
Аталанта
3 : 4
Лацио
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Аталанта
3
Лацио
4
был в запасе