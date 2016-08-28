Джек Роуз
№13
Вратарь
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Команда
Уолсолл
Гражданство
Англия
Дата рождения
30 нояб. 1994 (26) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 15:30
Вест Бромвич
0 : 0
Мидлсбро
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Вест Бромвич
0
Мидлсбро
0
был в запасе