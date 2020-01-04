Кристиан Уолтон
№31
Вратарь
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Команда
Блэкберн
Гражданство
Англия
Дата рождения
6 нояб. 1995 (25) лет
Рост
195
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 15:31
Бирмингем Сити
2 : 1
Блэкберн
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 15:31
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Бирмингем Сити
2
Блэкберн
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала