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Солли Мач
№20
Полузащитник
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Команда
Брайтон & Хов
Гражданство
Англия
Дата рождения
20 июля 1994 (26) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:15
Ливерпуль
0 : 1
Брайтон & Хов
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:15
минуты: 1' - 67'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Ливерпуль
0
Брайтон & Хов
1
минуты: 1' - 67' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
22:15
Брайтон & Хов
1 : 0
Тоттенхэм
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Брайтон & Хов
1
Тоттенхэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
22:30
Брайтон & Хов
0 : 0
Фулхэм
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
22:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Брайтон & Хов
0
Фулхэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
18:00
Лидс
0 : 1
Брайтон & Хов
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Лидс
0
Брайтон & Хов
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
13.01.2021
13 янв. 2021
ср
21:00
Манчестер Сити
1 : 0
Брайтон & Хов
13.01.2021
13 янв. 2021
ср
21:00
минуты: 68' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Манчестер Сити
1
Брайтон & Хов
0
минуты: 68' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
20:30
Брайтон & Хов
3 : 3
Вулверхэмптон
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Брайтон & Хов
3
Вулверхэмптон
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
21:00
Брайтон & Хов
0 : 1
Арсенал
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
21:00
минуты: 68' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Брайтон & Хов
0
Арсенал
1
минуты: 68' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
27.12.2020
27 дек. 2020
вс
17:15
Вест Хэм
2 : 2
Брайтон & Хов
27.12.2020
27 дек. 2020
вс
17:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Вест Хэм
2
Брайтон & Хов
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
15:00
Брайтон & Хов
1 : 1
Шеффилд Юнайтед
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Брайтон & Хов
1
Шеффилд Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
Фулхэм
0 : 0
Брайтон & Хов
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Фулхэм
0
Брайтон & Хов
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
22:15
Лестер Сити
3 : 0
Брайтон & Хов
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лестер Сити
3
Брайтон & Хов
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 12 тур
07.12.2020
07 дек. 2020
пн
23:00
Брайтон & Хов
1 : 2
Саутгемптон
07.12.2020
07 дек. 2020
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брайтон & Хов
1
Саутгемптон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
15:30
Брайтон & Хов
1 : 1
Ливерпуль
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон & Хов
1
Ливерпуль
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 10 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
18:00
Астон Вилла
1 : 2
Брайтон & Хов
56'
56'
56'
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
18:00
56'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1
Брайтон & Хов
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 9 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
22:15
Тоттенхэм
2 : 1
Брайтон & Хов
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
22:15
минуты: 1' - 65'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
2
Брайтон & Хов
1
минуты: 1' - 65' / Англия. Премьер-лига, 7 тур
26.10.2020
26 окт. 2020
пн
20:30
Брайтон & Хов
1 : 1
Вест Бромвич
26.10.2020
26 окт. 2020
пн
20:30
минуты: 1' - 70'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Брайтон & Хов
1
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 70' / Англия. Премьер-лига, 6 тур
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
16:00
Кристал Пэлас
1 : 1
Брайтон & Хов
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Кристал Пэлас
1
Брайтон & Хов
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 5 тур
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
17:00
Эвертон
4 : 2
Брайтон & Хов
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Эвертон
4
Брайтон & Хов
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 4 тур
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
14:30
Брайтон & Хов
2 : 3
Манчестер Юнайтед
90'
90'
90'
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
14:30
90'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Брайтон & Хов
2
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 3 тур
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
16:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 3
Брайтон & Хов
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 78'
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Ньюкасл Юнайтед
0
Брайтон & Хов
3
минуты: 1' - 78' / Англия. Премьер-лига, 2 тур
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