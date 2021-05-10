Дейл Стивенс
№16
Полузащитник
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Команда
Бернли
Гражданство
Англия
Дата рождения
12 дек. 1989 (31) год
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.05.2021 10 мая 2021 пн 22:00
Фулхэм
0 : 2
Бернли
10.05.2021 10 мая 2021 пн 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Фулхэм
0
Бернли
2
был в запасе
03.05.2021 03 мая 2021 пн 22:15
Бернли
1 : 2
Вест Хэм
03.05.2021 03 мая 2021 пн 22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Бернли
1
Вест Хэм
2
был в запасе
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 14:00
Вулверхэмптон
0 : 4
Бернли
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 14:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Вулверхэмптон
0
Бернли
4
был в запасе
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 18:00
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Бернли
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Манчестер Юнайтед
3
Бернли
1
был в запасе
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 14:00
Бернли
1 : 2
Ньюкасл Юнайтед
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 14:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Бернли
1
Ньюкасл Юнайтед
2
был в запасе
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 14:00
Саутгемптон
3 : 2
Бернли
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 14:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Саутгемптон
3
Бернли
2
был в запасе
13.03.2021 13 марта 2021 сб 20:30
Эвертон
1 : 2
Бернли
13.03.2021 13 марта 2021 сб 20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Эвертон
1
Бернли
2
был в запасе
06.03.2021 06 марта 2021 сб 15:30
Бернли
1 : 1
Арсенал
06.03.2021 06 марта 2021 сб 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Бернли
1
Арсенал
1
был в запасе
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
Бернли
1 : 1
Лестер Сити
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Бернли
1
Лестер Сити
1
был в запасе
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
Тоттенхэм
4 : 0
Бернли
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 81' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Тоттенхэм
4
Бернли
0
минуты: 81' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 18:00
Кристал Пэлас
0 : 3
Бернли
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Кристал Пэлас
0
Бернли
3
был в запасе
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 18:00
Бернли
1 : 1
Брайтон & Хов
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Бернли
1
Брайтон & Хов
1
был в запасе
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
Бернли
0 : 2
Манчестер Сити
83'
83'
83'
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
минуты: 71' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Бернли
0
Манчестер Сити
2
минуты: 71' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 15:00
Челси
2 : 0
Бернли
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 15:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Челси
2
Бернли
0
был в запасе
27.01.2021 27 янв. 2021 ср 21:00
Бернли
3 : 2
Астон Вилла
27.01.2021 27 янв. 2021 ср 21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Бернли
3
Астон Вилла
2
был в запасе
21.01.2021 21 янв. 2021 чт 23:00
Ливерпуль
0 : 1
Бернли
21.01.2021 21 янв. 2021 чт 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Ливерпуль
0
Бернли
1
был в запасе
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 18:00
Вест Хэм
1 : 0
Бернли
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Вест Хэм
1
Бернли
0
был в запасе
12.01.2021 12 янв. 2021 вт 23:15
Бернли
0 : 1
Манчестер Юнайтед
12.01.2021 12 янв. 2021 вт 23:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Бернли
0
Манчестер Юнайтед
1
был в запасе
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 21:00
Бернли
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 21:00
минуты: 79' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Бернли
1
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 79' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
27.12.2020 27 дек. 2020 вс 15:00
Лидс
1 : 0
Бернли
27.12.2020 27 дек. 2020 вс 15:00
минуты: 74' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Лидс
1
Бернли
0
минуты: 74' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур