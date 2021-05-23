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Давиде Калабрия
№2
Защитник
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Команда
Милан
Гражданство
Италия
Дата рождения
6 дек. 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы плей-офф
италия. кубок
лига европы групповой этап
лига наций. лига а
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
23.05.2021
23 мая 2021
вс
21:45
Аталанта
0 : 2
Милан
23.05.2021
23 мая 2021
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Аталанта
0
Милан
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
16.05.2021
16 мая 2021
вс
21:45
Милан
0 : 0
Кальяри
58'
58'
58'
16.05.2021
16 мая 2021
вс
21:45
минуты: 1' - 63'
Италия. Серия А, 37 тур
Милан
0
Кальяри
0
минуты: 1' - 63' / Италия. Серия А, 37 тур
12.05.2021
12 мая 2021
ср
21:45
Торино
0 : 7
Милан
12.05.2021
12 мая 2021
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Торино
0
Милан
7
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
09.05.2021
09 мая 2021
вс
21:45
Ювентус
0 : 3
Милан
09.05.2021
09 мая 2021
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Ювентус
0
Милан
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
01.05.2021
01 мая 2021
сб
21:45
Милан
2 : 0
Беневенто
01.05.2021
01 мая 2021
сб
21:45
минуты: 75' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Милан
2
Беневенто
0
минуты: 75' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
26.04.2021
26 апр. 2021
пн
21:45
Лацио
3 : 0
Милан
26.04.2021
26 апр. 2021
пн
21:45
минуты: 1' - 70'
Италия. Серия А, 33 тур
Лацио
3
Милан
0
минуты: 1' - 70' / Италия. Серия А, 33 тур
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
19:30
Милан
1 : 2
Сассуоло
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
19:30
минуты: 1' - 86'
Италия. Серия А, 32 тур
Милан
1
Сассуоло
2
минуты: 1' - 86' / Италия. Серия А, 32 тур
07.03.2021
07 марта 2021
вс
17:00
Верона
0 : 2
Милан
07.03.2021
07 марта 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Верона
0
Милан
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
22:45
Рома
1 : 2
Милан
86'
86'
86'
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
1
Милан
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:00
Милан
0 : 3
Интер
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Милан
0
Интер
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
Милан
4 : 0
Кротоне
87'
87'
87'
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Милан
4
Кротоне
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
17:00
Болонья
1 : 2
Милан
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Болонья
1
Милан
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
20:00
Милан
0 : 3
Аталанта
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Милан
0
Аталанта
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
18.01.2021
18 янв. 2021
пн
22:45
Кальяри
0 : 2
Милан
18.01.2021
18 янв. 2021
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Кальяри
0
Милан
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
22:45
Милан
2 : 0
Торино
85'
85'
85'
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Милан
2
Торино
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
22:45
Милан
1 : 3
Ювентус
41'
41'
41'
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
22:45
41'
минуты: 1' - 81'
Италия. Серия А, 16 тур
Милан
1
Ювентус
3
минуты: 1' - 81' / Италия. Серия А, 16 тур
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
20:00
Беневенто
0 : 2
Милан
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
20:00
минуты: 1' - 81'
Италия. Серия А, 15 тур
Беневенто
0
Милан
2
минуты: 1' - 81' / Италия. Серия А, 15 тур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
Милан
3 : 2
Лацио
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Милан
3
Лацио
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
Сассуоло
1 : 2
Милан
71'
71'
71'
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
1
Милан
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:45
Дженоа
2 : 2
Милан
52'
52'
52'
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:45
52'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Дженоа
2
Милан
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
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