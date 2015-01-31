Хосе Агульо
№39
Полузащитник
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Команда
Кордоба
Гражданство
Испания
Дата рождения
1 июня 1992 (28) лет
Рост
177
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
31.01.2015 31 янв. 2015 сб 23:59
Сельта
1 : 0
Кордоба
31.01.2015 31 янв. 2015 сб 23:59
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Сельта
1
Кордоба
0
был в запасе