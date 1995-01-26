Конор Уилкинсон
№35
Нападающий
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Команда
Дагенхэм энд Редбридж
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
23 янв. 1995 (26) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.01.2015 24 янв. 2015 сб 20:30
Ливерпуль
0 : 0
Болтон
24.01.2015 24 янв. 2015 сб 20:30
минуты: 56' - 90'
Англия. Кубок, 4 раунд
Ливерпуль
0
Болтон
0
минуты: 56' - 90' / Англия. Кубок, 4 раунд