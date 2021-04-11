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Коронавирус
Оливер МакБарни
№19
Нападающий
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Команда
Шеффилд Юнайтед
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
4 июня 1996 (24) года
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
отборочные матчи к чм. европа
англия. кубок
лига наций. лига в
лига наций. путь на евро-2020
отбор че-2020
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2017/2018
2016/2017
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
21:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 3
Арсенал
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
21:00
минуты: 64' - 83'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Арсенал
3
минуты: 64' - 83' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
17:00
Лидс
2 : 1
Шеффилд Юнайтед
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
17:00
минуты: 1' - 77'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Лидс
2
Шеффилд Юнайтед
1
минуты: 1' - 77' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
Лестер Сити
5 : 0
Шеффилд Юнайтед
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Лестер Сити
5
Шеффилд Юнайтед
0
был в запасе
06.03.2021
06 марта 2021
сб
18:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 2
Саутгемптон
90'
90'
90'
06.03.2021
06 марта 2021
сб
18:00
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Саутгемптон
2
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Астон Вилла
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
минуты: 89' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Астон Вилла
0
минуты: 89' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
22:15
Шеффилд Юнайтед
0 : 2
Ливерпуль
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Ливерпуль
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
23:00
Фулхэм
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Фулхэм
1
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
15.02.2021
15 февр. 2021
пн
21:00
Вест Хэм
3 : 0
Шеффилд Юнайтед
15.02.2021
15 февр. 2021
пн
21:00
минуты: 62' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Вест Хэм
3
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 62' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
22:15
Шеффилд Юнайтед
1 : 2
Челси
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Челси
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
02.02.2021
02 февр. 2021
вт
21:00
Шеффилд Юнайтед
2 : 1
Вест Бромвич
02.02.2021
02 февр. 2021
вт
21:00
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Шеффилд Юнайтед
2
Вест Бромвич
1
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
18:00
Манчестер Сити
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
18:00
минуты: 78' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Манчестер Сити
1
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 78' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
26.12.2020
26 дек. 2020
сб
23:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 1
Эвертон
26.12.2020
26 дек. 2020
сб
23:00
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Эвертон
1
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
15:00
Саутгемптон
3 : 0
Шеффилд Юнайтед
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
15:00
минуты: 1' - 48'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Саутгемптон
3
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 1' - 48' / Англия. Премьер-лига, 12 тур
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:15
Шеффилд Юнайтед
1 : 2
Лестер Сити
26'
26'
26'
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:15
26'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Лестер Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
23:00
Вест Бромвич
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Вест Бромвич
1
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 10 тур
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
17:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 1
Вест Хэм
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 9 тур
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
20:30
Челси
4 : 1
Шеффилд Юнайтед
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
20:30
минуты: 63' - 90'
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
4
Шеффилд Юнайтед
1
минуты: 63' - 90' / Англия. Премьер-лига, 8 тур
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
15:30
Шеффилд Юнайтед
0 : 1
Манчестер Сити
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Манчестер Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 7 тур
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
22:00
Ливерпуль
2 : 1
Шеффилд Юнайтед
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ливерпуль
2
Шеффилд Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 6 тур
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
14:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
Фулхэм
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Фулхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 5 тур
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