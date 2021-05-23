Уилл Норрис
№25
Вратарь
Подписаться
Команда
Бернли
Гражданство
Англия
Дата рождения
12 авг. 1993 (27) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Бернли
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Бернли
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
19.05.2021 19 мая 2021 ср 22:15
Бернли
0 : 3
Ливерпуль
19.05.2021 19 мая 2021 ср 22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Бернли
0
Ливерпуль
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
15.05.2021 15 мая 2021 сб 14:30
Бернли
0 : 4
Лидс
15.05.2021 15 мая 2021 сб 14:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Бернли
0
Лидс
4
был в запасе
10.05.2021 10 мая 2021 пн 22:00
Фулхэм
0 : 2
Бернли
10.05.2021 10 мая 2021 пн 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Фулхэм
0
Бернли
2
был в запасе
03.05.2021 03 мая 2021 пн 22:15
Бернли
1 : 2
Вест Хэм
03.05.2021 03 мая 2021 пн 22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Бернли
1
Вест Хэм
2
был в запасе
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 14:00
Вулверхэмптон
0 : 4
Бернли
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 14:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Вулверхэмптон
0
Бернли
4
был в запасе
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 18:00
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Бернли
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Манчестер Юнайтед
3
Бернли
1
был в запасе
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 14:00
Бернли
1 : 2
Ньюкасл Юнайтед
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 14:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Бернли
1
Ньюкасл Юнайтед
2
был в запасе
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 18:00
Бернли
0 : 0
Вест Бромвич
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Бернли
0
Вест Бромвич
0
был в запасе
17.02.2021 17 февр. 2021 ср 21:00
Бернли
1 : 1
Фулхэм
17.02.2021 17 февр. 2021 ср 21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Бернли
1
Фулхэм
1
был в запасе
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 18:00
Вест Хэм
1 : 0
Бернли
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Вест Хэм
1
Бернли
0
был в запасе
12.01.2021 12 янв. 2021 вт 23:15
Бернли
0 : 1
Манчестер Юнайтед
12.01.2021 12 янв. 2021 вт 23:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Бернли
0
Манчестер Юнайтед
1
был в запасе
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 21:00
Бернли
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Бернли
1
Шеффилд Юнайтед
0
был в запасе
27.12.2020 27 дек. 2020 вс 15:00
Лидс
1 : 0
Бернли
27.12.2020 27 дек. 2020 вс 15:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Лидс
1
Бернли
0
был в запасе
21.12.2020 21 дек. 2020 пн 20:30
Бернли
2 : 1
Вулверхэмптон
21.12.2020 21 дек. 2020 пн 20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Бернли
2
Вулверхэмптон
1
был в запасе