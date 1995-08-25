Салли Кайкай
№10
Нападающий
Подписаться
Команда
Блэкпул
Гражданство
Англия
Дата рождения
26 авг. 1995 (25) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 18:01
Рединг
2 : 2
Блэкпул
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 18:01
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Рединг
2
Блэкпул
2
был в запасе