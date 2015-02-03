Грег Тейлор №3 Защитник Подписаться

Команда Кембридж Юнайтед

Гражданство Англия

Дата рождения 15 янв. 1990 (31) год

Рост 186

Занимался футболом в «Рейнджерсе», но его убрали из клуба с формулировкой «мал и хрупок». А он позже заиграл за «Селтик».