Амбруаз Ойонго
№8
Защитник
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Команда
Монпелье
Гражданство
Камерун
Дата рождения
22 июня 1991 (29) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 19:00
Краснодар
2 : 2
Урал
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 19:00
минуты: 33' - 46'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Краснодар
2
Урал
2
минуты: 33' - 46' / Россия. Премьер-лига, 20 тур