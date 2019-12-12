Абдулайе Диаби
№23
Нападающий
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Команда
Спортинг
Гражданство
Мали
Дата рождения
21 мая 1991 (30) лет
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 23:00
Вулверхэмптон
4 : 0
Бешикташ
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Вулверхэмптон
4
Бешикташ
0
был в запасе
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 20:55
Бешикташ
2 : 1
Слован
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Бешикташ
2
Слован
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 22:00
Слован
4 : 2
Бешикташ
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Слован
4
Бешикташ
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур