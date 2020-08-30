Ассане Диуссе
№8
Полузащитник
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Команда
Сент-Этьен
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
20 сент. 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 16:00
Сент-Этьен
2 : 0
Лорьян
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 16:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Сент-Этьен
2
Лорьян
0
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур