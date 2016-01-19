Бубакар Фофана
№17
Полузащитник
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Команда
Насьональ
Гражданство
Гвинея
Дата рождения
6 нояб. 1989 (31) год
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.01.2016 19 янв. 2016 вт 23:00
Рединг
5 : 2
Хаддерсфилд Таун
19.01.2016 19 янв. 2016 вт 23:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Рединг
5
Хаддерсфилд Таун
2
был в запасе
19.01.2016 19 янв. 2016 вт 22:45
Бристоль Сити
0 : 1
Вест Бромвич
19.01.2016 19 янв. 2016 вт 22:45
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Бристоль Сити
0
Вест Бромвич
1
был в запасе
19.01.2016 19 янв. 2016 вт 22:45
Астон Вилла
2 : 0
Уикомб Уондерерс
19.01.2016 19 янв. 2016 вт 22:45
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Астон Вилла
2
Уикомб Уондерерс
0
был в запасе
19.01.2016 19 янв. 2016 вт 22:45
Портсмут
2 : 1
Ипсвич Таун
19.01.2016 19 янв. 2016 вт 22:45
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Портсмут
2
Ипсвич Таун
1
был в запасе
19.01.2016 19 янв. 2016 вт 22:45
Брэдфорд Сити
0(2) : 0(4)
Бери
19.01.2016 19 янв. 2016 вт 22:45
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Брэдфорд Сити
0(2)
Бери
0(4)
был в запасе
19.01.2016 19 янв. 2016 вт 22:45
Милтон Кинс Донс
3 : 0
Нортгемптон Таун
19.01.2016 19 янв. 2016 вт 22:45
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Милтон Кинс Донс
3
Нортгемптон Таун
0
был в запасе
18.01.2016 18 янв. 2016 пн 22:45
Ньюпорт Каунти
1 : 2
Блэкберн
18.01.2016 18 янв. 2016 пн 22:45
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Ньюпорт Каунти
1
Блэкберн
2
был в запасе