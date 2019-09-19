Фирмин Мубеле
№19
Полузащитник
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Команда
Тулуза
Гражданство
ДР Конго
Дата рождения
17 апр. 1992 (29) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 22:00
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Астана
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Манчестер Юнайтед
1
Астана
0
был в запасе